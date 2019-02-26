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/ 12 тысяч тонн снега за ночь вывозят с дорог Челябинска

12 тысяч тонн снега за ночь вывозят с дорог Челябинска

Дорожники увеличивают темпы по уборке снежных валов.
сегодня в 17:27
  |  Общество

Более 12 тысяч тонн снега вывезли дорожники с крупных автомагистралей Челябинска. После совещания с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским темп по уборке снега был увеличен в несколько раз.

Нарастили темпы, были проблемы с площадками для вывоза снега, но администрация города предоставила дополнительные участки. Теперь темпы будем только наращивать. Если раньше, когда площадок не хватало, мы вывозили по 3,5−5 тысяч тонн за ночь, то сейчас получается вывезти 12 тысяч тонн снега. Работы ведутся круглосуточно, основная работа проходит ночью, чтобы не мешать движению автомобилей. — рассказал сайту «Первый областной» директор по строительству и эксплуатации городских автомобильных дорог ЗАО «Южуралмост» Алексей Струговец.

Как сообщает руководитель, сотрудники работают по согласованному графику. На смену выходит 120−150 человек. В это число не входят механизаторы и водители самосвалов.

Мы работаем в две смены: ночную и дневную. Там, где не успевают погрузчики, убираем вручную. Ставим знаки, чтобы машины не подходили близко. Каждый водитель успевает сделать около 8 рейсов. — прокомментировал сайту «Первый областной» рабочий Юрий Рицель.

К концу недели снежных валов не должно остаться на центральных магистралях Челябинска. Стоит отметить, то вывозить снег из внутриквартальных проездов и с тротуаров предстоит уже другой организации.

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