/ На трассах снова прогнозируют заторы из-за снега и гололеда

Погода в Челябинской области ухудшается.

Среди недели погода в Челябинской области резко ухудшится. Уже на завтра, 28 ноября, синоптики обещают обильный снегопад. Сотрудники МЧС предупреждают: снег может налипать на провода. Но это не самое страшное. На дорогах прогнозируют гололедицу. Это значит, что автомобилям снова тяжело будет двигаться по трассам. Возможны заторы и учащение случаев ДТП.

Автомобилистам рекомендуют ограничить выезд за пределы населенных пунктов. В случае, если поездка неминуема, всегда сообщать родным и близким, куда лежит путь. Иметь с собой основные средства спасения (трос, провода для подзарядки аккумулятора, запас топлива, лопату, теплую одежду, аптечку) и полностью заряженные средства связи (телефон, радиостанцию). Полностью заправить автомобиль перед поездкой. Строго соблюдать правила дорожного движения. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

Пешеходам в период снегопада и гололеда рекомендуют внимательно следить за дорогой, потому что тормозной путь автомобилей становится длиннее, а видимость для сидящих за рулем сильно ухудшается.

При движении по тротуарам советуют не занимать ничем руки, наступать на всю подошву, позаботиться заранее о наличии нескользкой обуви (или сделать ее таковой), а пенсионеров просят взять с собой палку с резиновым или острым наконечником, чтобы удерживать равновесие на льду.