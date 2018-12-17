/ На 200 тысяч рублей за плохую уборку снега оштрафовали подрядчика в Челябинске

Недовольство качеством работ выразил глава Советского района.

Подрядчика, выполняющего уборку улиц от снега и наледи в Советском районе, оштрафовали. Об этом на аппаратном совещании у врио мэра Владимира Елистратова заявил глава района Владислав Макаров. По его мнению, на данный момент подрядчик продолжает выполнять свою работу не очень хорошо.

Ему было направлено несколько претензий. С банковской гарантии было удержано порядка 200 тысяч рублей, что составляет примерно 11% от суммы контракта. — заявил Владислав Макаров.

При этом глава Советского района отметил, что оснований для разрыва контракта с подрядчиком пока нет.

То, что он делает в центре города, нас устраивает, то, что делает в поселковых территориях, частном секторе, — не устраивает. — добавил глава района.

Кроме того, Владислав Макаров отметил, что ручная уборка улиц после штрафа улучшилась, однако над механизированной еще предстоит поработать. Дал свою оценку уборке улиц и сам врио главы города Владимир Елистратов. Он оценил чистоту дорог «на четверочку».

До «отлично» еще далеко. Дороги позволяют ездить, но они грязные, машины грязные, народ возмущается. Мое мнение — ситуацию можно исправить. Реагенты — их сыпят в необходимом количестве. И надо после посыпки их своевременно убирать, чтобы грязи не было. Работа идет, она идет в нормальном направлении, но хотелось бы, чтобы было чище. Накануне праздник, а эта грязь несколько омрачает настроение горожан. — рассказал Владимир Елистратов.

Напомним, ранее врио мэра уже выказывал недовольство уборкой улиц. С вопросом о качестве очистки дорог от снега он обращался к замглавы по дорожному хозяйству, сделав ему замечание по поводу оной.