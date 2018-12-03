/ «Люди прыгают через вал»: горадминистрация отчихвостила уборщиков снега

Замечания требуют устранить немедленно и навсегда.

В ночь на 4 декабря в Челябинске снова прогнозируют снег. Значит, подрядчикам нужно активизироваться и почистить дороги еще до того, как жители южноуральской столицы утром отправятся на работу. Выводы по ситуации прошлой недели сделаны, у представителей администрации есть замечания и к «Южуралмосту», и к подрядчикам, с которыми заключили контракты районы.

Основной уборщик в городе — «Южуралмост». Основная тяжесть на нем. Существует жесткий контроль над выполнением им работ. Если брать этот год и три зимних месяца, на данного подрядчика были выписаны предписания, но они все выполнены. Основные недостатки — пешеходные переходы. Идет техника, отваливает вал, и прямо туда, где пешеходные переходы. Люди либо по колену в снегу, либо прыгают через вал. То же самое с остановками. Было порядка 20 обращений за ноябрь по реагентам, «Южуралмост» пересмотрел рецептуру, и сейчас мы не видим луж и месива. — доложил замглавы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

Районные администрации просят контролировать, как чистят тротуары. А вот управляющие компании — следить за состоянием дворов. Уже сейчас, заявил Алейников, нужно избавиться от снежного наста, который утоптали пешехода и утрамбовали машины. Иначе в середине зимы не избежать гололеда, а весной — «поплывших» дворов.