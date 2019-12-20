Заторов нет: на трассах в Челябинской области идет постоянная чистка полотна

Дорожники работают на автодорогах от Башкирии до Казахстана.

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АО «УралАвтодор» сообщает, что в настоящее время заторов и перерывов движения на трассах «Урал» и «Иртыш» идет непрерывный мониторинг ситуации, а также продолжается чистка дорог. На борьбу со снегом вышли 65 единиц спецтехники. От Башкирии до Казахстана дорожники постоянно чистят полотно от снега.

«Снег пришел в Челябинскую область вчера вечером (19 декабря) с гор и начал перемещаться в сторону областного центра. В 7 утра непогода достигла Щучанского и Шумихинского районов Курганской области. Дорожники были готовы к обильному снегопаду, на расчистку дорог вывели необходимую технику. Так на трассе М-5 ночью работало 30 комбинированных дорожных машин (КДМ), 7 тракторов МТЗ и 7 погрузчиков, а на Р-254 — 14 комбинированных дорожных машин, 5 тракторов МТЗ и 3 погрузчика. Федеральные автодороги обрабатывались противогололедными материалами („Урал“ более 1655 тонн, „Иртыш“ более 185 тонн пескосоляной смеси)», — сообщили в пресс-службе АО «УралАвтодор».

Дорожники обращаются к водителям с просьбой не мешать работе спецтехники, это не только затрудняет чистку, но и может привести к печальным последствиям. Так, 16 декабря водитель «девятки» не справился со скоростью и въехал в попутно движущуюся снегоуборочную машину. В аварии пострадали 2 человека.

Водителям, которые в непогоду попадут в затруднительное положение на областных трассах, рекомендуют сообщить об этом в дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8-912-790-03-74 и 8-922-700-02-09.