Метель и гололед застали водителей на юге Челябинской области

Водители делятся в сети видеозаписями из заторов, образованных авариями.

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На юге области сложилась неблагоприятная дорожная ситуация. Региональные дороги сковали гололед и метели, водители затруднены в движении из-за плохой видимости и скользкого покрытия. За ситуацией в круглосуточном режиме следит диспетчерская служба Миндортранса Челябинской области. О ситуации на дорогах сотрудники министерства сообщают в своем телеграмм-канале.

«У нас очень сложная сейчас дорожная ситуация, большие переметы и метели, очень плохая видимость. Весь юг области находится под влиянием циклона. Самая сложная ситуация на дороге Магнитогорск — Агаповка», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Подрядчик был предупрежден о происходящем и мобилизован на круглосуточную работу. Из-за плохих погодных условий будет увеличено количество техники на дорогах.

«У нас есть автоматическая метеосистема, которая установлена на региональных автомобильных дорогах, при министерстве дорожного хозяйства и транспорта работает круглосуточная дежурная служба. Она фиксирует все сложности, которые могут возникнуть у водителей, и передает подрядным организациям. Если вы попали в трудную ситуацию на дороге, нужно позвонить по телефону: 8 (351) 237 — 88- 92», — напомнили в пресс-службе Миндортранса.

Управление ГИБДД по Челябинской области уже сообщило о массовой аварии на дороге между Южноуральском и Магнитогорском. На трассе столкнулись сразу 8 автомобилей. К счастью, никто из людей не пострадал.

«Сотрудники областного полка ДПС, ГИБДД города Магнитогорска и Агаповского района незамедлительно прибыли на место массового ДТП. Организовали регулировочно — распорядительные действия, оказали помощь водителям, провели оформление дорожно-транспортных происшествий», — прокомментировали в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Благодаря принятым сотрудниками ГИБДД мерам удалось избежать лишних заторов, а также большего количества ДТП. В настоящее время транспорт по региональным трассам движется штатно. «Снег продолжает идти, о чем вчера было штормовое предупреждение. Все дороги области на данный момент находятся в проезжем состоянии», — добавили в ГУ МЧС по Челябинской области.

В связи со всем перечисленным выше сотрудники МЧС, ГИБДД и регионального Миндортранса обращаются к водителям с просьбой быть осторожными на дорогах, направляясь в сторону юга области. По возможности поездку лучше отменить.