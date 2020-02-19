На границе Челябинской области и Казахстана продлено ограничение движения

Из-за непогоды временно закрыты два пропускных пункта

Послушать 00:00

«Ограничений движения нет на региональных трассах»,

- сообщили утром в Миндортрансе региона.

В Челябинской области до сих пор действует ограничение движения на границе с Казахстаном. В соседней республике закрыты трассы. Причина в неблагоприятных погодных условиях.Дороги в Кустанайской области перекрыли вечером накануне. Из-за этого на территории Южного Урала пропускные пункты в Брединском и Варненском районах также временно закрыты. Об этом сообщают в региональном МЧС. Ограничения будут сохраняться до особого распоряжения.На территории Челябинской области проезд открыт.Напомним, что сложная метеоситуация наблюдалась 18 февраля на юге Челябинской области. Очень сильный ветер и низовая метель были в Верхнеуральском, Брединском, Карталинском, Агаповском, Кизильском районах. Жители делились видео в социальных сетях. На кадрах было видно, что дороги заметает, водителям приходилось сбрасывать скорость. Вечером 18 февраля магистрали чистили 212 единиц техники. Машины продолжили работать и ночью.Сегодня, в среду, по данным Гидрометцентра, в регионе продолжатся снегопады и метели. На дорогах будет гололёд. Осадки ожидаются и в четверг, и в пятницу.