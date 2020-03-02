Более 2 000 тонн снега вывезли из Челябинска сегодня ночью

Основные силы были брошены на расчистку тротуаров.

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На улицах Челябинска в ночь с 1 на 2 марта работали 157 единиц техники и 71 человек. Все они боролись со снегом и гололедом. Как отметили в администрации города, основные силы были направлены на расчистку и обработку тротуаров.

«Минувшей ночью, как и все последние дни, наши подрядчики боролись с гололедом на тротуарах. Обработка ведется щебеночно-песочной смесью», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Обработка проводилась избирательно, смесью посыпались только те участки, на которых образовались ледяные накаты и гололед. Рабочие не только очищали тротуары, остановки и пешеходные переходы, но и вывозили снег. Так на полигон за ночь из города отправили более 2 168 тонн. Кроме того, на площади в 11 квадратных метров провели ямочный ремонт.