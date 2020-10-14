В Каслинском районе нашли многомиллионные нарушения при реконструкции водопровода

Провести проверку поручил минувшим летом губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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Главное контрольное управление Челябинской области завершило проверку расходования средств по реконструкции водопровода озера Аракуль посёлка Вишневогорск в Каслинском районе. В результате вскрылись многочисленные нарушения, причём не только финансовые.

«По результатам проверки установлены многочисленные финансовые нарушения при исполнении муниципальных контрактов на реконструкцию системы водоснабжения посёлка Вишневогорск на общую сумму свыше 17 миллионов рублей, а также нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Материалы направлены в органы прокуратуры для рассмотрения по существу»,— сообщили в пресс-службе контрольного ведомства.

Напомним, в августе этого года в ходе большой инспекции Каслинского района губернатор Челябинской области Алексей Текслер совершил разворот в Вишневогорск. Несмотря на то что ранее из областного бюджета на ремонт водопровода было направлено 11 миллионов рублей, местные жители рассказали губернатору, что на водоводе по-прежнему происходят аварии, сети изношены, а озеро Аракуль мелеет. Алексей Текслер поручил ответственным проверить, как выполняются работы и расходуются средства, выделенные на ремонт.