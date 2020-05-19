Застрявшие из-за пандемии в других странах россияне могут вернуться домой с помощью «Госуслуг»

Об этом на совещании с Владимиром Путиным заявил глава Минкомсвязи Маскут Шадаев.

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Россияне, которые из-за коронавируса остались в других странах, получили возможность вернуться на Родину с помощью портала «Госуслуги». Минкомсвязи страны, совместно с Министерством иностранных дел разработали систему, которая позволяет оставить на портале свои данные и в порядке живой очереди зарегистрироваться на вывозной рейс. Об этом сегодня, 19 мая, на совещании с Владимиром Путиным рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Маскут Шадаев.



По его словам, более 50 тысяч граждан уже оставили на «Госуслугах» данные о себе и своих близких. Эта информация помогла точнее планировать вывозные рейсы. Также регулярную материальную поддержку получили более 30 тысяч россиян, отметил Маскут Шадаев.

«Прямо на портале ведётся план-график вывозных авиарейсов, и граждане имеют возможность зарегистрироваться на конкретный рейс в порядке живой очереди, авиакомпаниям передаются финальные, проверенные и подтверждённые списки тех граждан, которые зарегистрировались на конкретный рейс. Люди приезжают в аэропорт, никакой неразберихи нет, они полностью уверены в том, что их посадят на борт»,— сказал Маскут Шадаев.

Всего за полтора месяца удалось отправить более 100 рейсов и вернуть в Россию более 18 тысяч граждан, что равно 70 процентам от всех, кто имел обратные билеты на это время, отметил министр. Глава Минкомсвязи также отметил, что инициатива позволила решить 2 задачи: минимизировать внутреннее перемещение вернувшихся граждан и обеспечить высокий коэффициент загрузки бортов. Маскут Шадаев отметил, что 75% мест на вывозных рейсах заняты.

Напомним, что с 27 марта из-за пандемии коронавируса Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров в страну и грузовые рейсы.