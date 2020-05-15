На портале «Госуслуги» появится раздел где врачи могут рассказать о проблемах с дополнительными выплатами

Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поручил создать раздел для обращений медиков на портале «Госуслуги». Там врачи смогут рассказать о сложностях, которые у них могут возникнуть с дополнительными выплатами, которые им полагаются за работу с зараженными COVID-19.

«Прошу министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева совместно с министром здравоохранения Михаилом Мурашко создать на портале „Госуслуг“ специальный раздел для обращений медиков, чтобы они могли напрямую рассказать о возникающих проблемах и получить помощь в их решении», — сообщил Михаил Мишустин.

Кроме того, председатель правительства РФ добавил, что те, кому удобнее обратиться по телефону, должны иметь возможность сделать это по номеру горячей линии по борьбе с коронавирусом: 88002000112.