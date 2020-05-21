Рассказываем, как зарегистрироваться на портале «Госуслуги»

Пошаговая инструкция для регистрации и подтверждения учетной записи.

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В условиях режима самоизоляции проще всего обратиться в те или иные ведомства через портал «Госуслуги». Но для того, чтобы получать услуги, нужно иметь подтвержденную учетную запись. Рассказываем подробную инструкцию о том, как зарегистрироваться и подтвердить свою «учетку».

Для начала необходимо зайти на сайт gosuslugi.ru, ввести свои личные данные, номер телефона, электронную почту. После того, как вы нажмете кнопку «Зарегистрироваться», на ваш телефон придет код. Его нужно ввести в специальное поле и нажать кнопку «Подтвердить», у вас будет зарегистрирована Упрощенная учетная запись.

Для того, чтобы запись стала Стандартной, вам необходимо открыть «Личный кабинет» и отредактировать свои данные: ввести номера и информацию из вашего паспорта и СНИЛС и сохранить их. Сразу после этого ваши данные начнут проверяться. Как только придет подтверждение, напротив них появятся зеленые галочки. Это значит, что статус вашей учетной записи сменился.

Чтобы учетная запись стала Подтвержденной, вам необходимо подтвердить свою личность.

Это можно сделать двумя способами:

Через заказное письмо. Вы указываете адрес, через две недели приходит заказное письмо, которое вы получаете лично;

Через онлайн-банки. Эта возможность доступна в веб-версиях Сбербанка, Тинькофф Банка, Почта Банка и ВТБ. Вам нужно зайти в личный кабинет на сайте банка или в приложении и ввести там паспортные данные и данные СНИЛС. На ваш номер телефона придет смс с кодом и паролем для входа на «Госуслуги». Таким образом, учетная запись будет подтверждена.

Если вам нужно восстановить доступ к учетной записи, при входе необходимо нажать кнопку «Я не знаю пароль». Вы можете восстановить доступ по вашему номеру телефона, электронной почте или по личным данным паспорта и СНИЛС.



