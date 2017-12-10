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/ Федеральный замминистра строительства похвалил дома для переселенцев и городскую среду на Южном Урале

Федеральный замминистра строительства похвалил дома для переселенцев и городскую среду на Южном Урале

Итог рабочего визита был подведен на встрече с губернатором Борисом Дубровским.
сегодня в 13:03
  |  Общество

Визит на Южный Урал федерального замминистра строительства Андрея Чибиса закончился встречей с губернатором. Борис Дубровский обсудил вопросы реализации проекта «Городская среда» и переселения граждан из аварийного жилья. Один из домов для таких граждан, расположенный на озере Смолино, особенно приглянулся заместителю министра строительства.

Вы выбрали правильное решение — переселили в новый дом граждан из окрестных территорий. Рядом озеро Смолино и благоустроенная территория. Все сделано качественно. Достаточно интересные проекты сегодня посмотрели в Челябинске, Копейске — добротное благоустройство во дворах. Регион по всем ключевым направлениям выглядит достаточно хорошо. И есть убедительная просьба обратить внимание на вопросы водоснабжение в малых городах. — высказал свое мнение Андрей Чибис.

О водоснабжении замминистра решил заговорить после посещения Копейска. Там в поселке Потанино обнаружились перебои с подачей воды, долгие и не решаемые. На это глава Челябинской области ответил, что работа ведется во всех малых городах, но финансирования не хватает на весь объем работы.

Несколько проектов, которые были реализованы по программе «Чистая вода», у нас являются пока недостроенными. Мы взяли на себя ответственность по их финансированию из собственного бюджета: заканчиваем строительство очистных сооружений в Верхнеуральске. В следующем году в Каслях получим станцию водоочистки — все организационные решения уже приняты. Требуется инвестирование реализации программ в малых городах. И если бы вернулась в действие федеральная программа, конечно, динамика была бы совсем другая. — сказал губернатор Борис Дубровский.

Проинспектировав дома для переселенцев, проекты доступной городской среды, новую котельную в Копейске, замминистра строительства Андрей Чибис не увидел серьезных проблем.

Челябинская область действительно демонстрирует высокие результаты в этом году. Например, в рейтинге благоустройства регион занял шестое место и представил 16 проектов на всероссийский конкурс.

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