Неизвестный устроил налет на АЗС в Челябинске

Полиция разыскивает мужчину, совершившего это разбойное нападение.

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Вечером 27 мая неизвестный напал на торговые павильон заправки на улице Автоматики в Металлургическом районе Челябинска. Целью мужчины была выручка АЗС. Угрожая сотруднику заправочной станции он забрал из кассы порядка 30 тысяч рублей.

По факту произошедшего в местном отделе полиции было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В настоящее время ведется розыск подозреваемого.

«Гражданам, располагающим информацией о совершенном преступлении, а также о личности и местонахождении подозреваемого, необходимо обратиться в полицию по телефонам дежурной части Отдела полиции „Металлургический“ УМВД России по городу Челябинску 735-20-03, 735-33-82 или в дежурную часть Управления МВД России по городу Челябинску: 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14, 02», — обратились в ОС со СМИ УМВД России по городу Челябинску.

Санкция статьи, по которой было возбуждено уголовное дело, предусматривает максимальное наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Приметы подозреваемого: мужчина на вид 35 лет, рост 175 см., худощавого телосложения, одет в куртку зеленого цвета с капюшоном, синие джинсы и черную кепку с белой надписью.