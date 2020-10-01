Челябинцев, нападавших на продавцов с обувной ложкой, отправят в колонии

Пятеро молодых людей похитили телефоны на сумму более 800 тысяч рублей.

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В Челябинске Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия опасного для жизни и здоровья, в крупном размере». Наказание за данное преступление понесут пятеро молодых людей, среди которых трое — несовершеннолетние.

В январе 2019 года они совершили нападение на несколько салонов операторов сотовой связи. Вооружившись металлической ложкой для обуви они угрожали продавцам. В одной из торговых точек «Мегафон» злоумышленникам дал отпор продавец, которому досталось несколько ударов ложкой для обуви. Мужчина получил легкий вред здоровью, однако смог уберечь товар.

«Непосредственно после магазина „Мегафон“ проследовали в магазин „МТС“ по улице Кирова, дом 1, где, угрожая нанесением ударов металлической ложкой для обуви продавцу магазина, разбили стеклянные витрины, откуда похитили 22 мобильных телефона на сумму свыше 351 тысяч рублей. Кроме того, 28.01.2019 года подсудимые совершили разбойное нападение на магазин сотовой связи „МТС“, расположенный по ул. Гагарина, 16/1, где, угрожая применением насилия металлической ложкой для обуви продавцу, разбили стеклянные витрины, откуда похитили сотовые телефоны в количестве 37 штук и аксессуары к ним на общую сумму свыше 480 тысяч рублей», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.

Ленинским районным судом города 20-летнему подсудимому назначено наказание в виде 7 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. 18-летний подсудимый понесет наказание в виде полугода лишения свободы в колонии общего режима, а трое несовершеннолетних отправятся в воспитательную колонию на сроки от трех до пяти лет.