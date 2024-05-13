Заснеженный Таганай в майские праздники посетили более 9 тысяч туристов

До Двуглавой сопки добрались двое канадцев

В майские праздники на Челябинскую область обрушились дожди, снег, штормовой ветер. Однако погода не стала помехой для тех, кто решил взобраться на горы на Таганае. За выходные нацпарк в Златоусте посетили почти 9200 туристов, в том числе и из-за рубежа.



Почти половина из них приехали на Таганай из Челябинской области, уточнили в пресс-службе нацпарка. 1400 туристов прибыли из Свердловской области, 330 — из Башкортостана, по 260 — из Татарстана и Московской области.

«По тропе на Черной скале в числе других гостей прошли два гражданина Азербайджана, а до Двуглавой сопки добрались двое канадцев», — отметили в пресс-службе.

Добавим, в Челябинской области продолжает бушевать непогода. Сегодня в столице Южного Урала идет снег с дождем, температура установилась на отметке +2 градуса.