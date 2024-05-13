Понижение температуры и дожди обещают синоптики в Челябинской области

Местами прогремят грозы

Сегодня, 13 мая, в Челябинской области ожидается дождливый и прохладный день: столбики термометров едва ли поднимутся выше +10 градусов. Кроме того, в регионе будет ветрено: синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют порывы до 18 метров в секунду.

В утренние часы температура воздуха в Челябинске поднимется до +3°С, дневной прогрев составит около +7°С. Ветер преимущественно северного направления от 7 до 12 метров в секунду. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Челябинской области утром отметка на градуснике достигнет +6°С, местами ниже. Днем показания термометров установятся в пределах от +7 до +12°С. Ветер северный, северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду с порывами в отдельных районах до 13—18 метров в секунду. Облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В южных районах области не исключаются грозы.