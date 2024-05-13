Туристы останавливаются в Челябинской области в среднем на 4 дня

Гостиницы и мотели в прошлом году посетили 1,4 млн человек

Гостиницы, мотели, хостелы и базы отдыха в Челябинской области посетили 1,4 миллиона человек. Туристы в среднем останавливались на четыре дня. Данные о росте числа приезжающих на Южный Урал в 2023 году рассказали в пресс-службе регионального правительства.



В прошлом году турпоток в Челябинскую область вырос на 14% по сравнению с 2022 годом. Количество ночевок в местах для отдыха увеличилось на 13% и составило 5,4 миллиона единиц.

«В среднем туристы в Челябинской области останавливаются на четыре дня, что является лучшим результатом среди регионов Уральского федерального округа», — отметили в пресс-службе.

Замгубернатора Челябинской области Александр Богашов сообщил, что данные указывают на привлекательность региона.

«Правительство региона активно поддерживает сферу туризма и представителей туристического бизнеса, предлагающих туристам интересную программу, комфортные и безопасные условия размещения», — сказал Александр Богашов.

В 2023 году в области насчитывалось более 20 тысяч номеров. Их число по сравнению с 2019 годом выросло на 13%.

Доходы гостиниц и других средств размещения выросли на 44% и составили 13,5 миллиарда рублей.