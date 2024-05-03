В нацпарк «Таганай» вернулись краснокнижные птицы

Чернозобые гагары обустроились на водоеме

На Большое Тесьминское водохранилище прилетели чернозобые гагары. Они регулярно выбирают этот водоем на Таганае для летнего проживания и выведения потомства, сообщили в пресс-службе национального парка в Златоусте.



Птицы выбрали водохранилище за его чистоту и прозрачность. Эти условия необходимы для наблюдения за добычей во время подводной охоты. Гагары могут погружаться на глубину до шести метров.

«Пока пара занята осмотром территории после долгого зимнего отсутствия. Но как только самка усядется на гнездо, поведение — ее и ее пернатого супруга изменится. И птицы станут ревностно защищать свои владения», — отметили в пресс-службе.

Добавим, чернозобая гагара занесена в Красную книгу РФ.