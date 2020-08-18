«Заслуживает большего»: черепаха за 150 тысяч рублей продается в Челябинске

Хозяйка разместила объявление на популярном сервисе.

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На одном из сайтов объявлений о продаже товаров появилось интересное предложение. Женщина в Челябинске продает крупную сухопутную черепаху — шпороносную. Длина самца достигает 55 сантиметров. Но и вес его довольно приличный — хозяйка пишет, что самостоятельно не сможет его поднять.

Ольга — так зовут владелицу шикарной черепахи — рассказывает, что пресмыкающееся она покупала еще мальком в Германии и сама вырастила из него такого большого красавца.

«Было бы очень здорово пристроить в хорошую семью с частным домом и земельным участком — черепаха чрезвычайно активна и требует большой территории для прогулок! Очень ласковый и общительный мальчик, никогда не обижал никого. Хорошо реагирует и различает интонации голоса. Умный и внимательный черепах», — делится Ольга.

Она отмечает, что у нее нет никакой срочности в продаже своего любимого питомца. Она просто в данный момент сама не может его содержать.

«Я буду рассматривать только те условия, которые лучше моих, так как он заслуживает лучшего, чем я могу ему предоставить. Но до последнего буду стараться, чтобы у меня все получилось, и я его не отдам», — добавила Ольга в описании своего объявления.

Она просит не беспокоить ее из различного рода зоопарков — хозяйка черепахи подчеркивает, что в подобные учреждения своего любимца не отдаст и все звонки проверяет лично.

Цена за данную шпороносную черепаху — 150 тысяч рублей. И Ольга в любое время готова предоставить возможным будущим владельцам этого красавца различные фото и видео. Но только после предварительной беседы.