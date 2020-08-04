500 тысяч на сорняках: предприниматель из Нязепетровска построил бизнес на продаже Иван-чая

За сезон он собирает около 200 килограммов сырья.

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Иван-чай давно известен людям, ведь он легко может соперничать с обычным черным чаем. Также его можно купить в любом магазине. При этом, абсолютно любой может изготовить этот чай дома, ведь Иван-чай растет буквально как сорняк. Встретить его можно практически везде, особенно на Южном Урале.

Так же подумал Сергей Русин из Нязепетровска 3 года назад. Выйдя на пенсию после 22 лет работы в СИЗО он и не думал, что сменит караул с огнестрельным вооружением и спецконтингент на домашнее производство чая.

«Увидели у родственников, что они готовят. Приехали в гости, смотрим чай готовят сами себе. Что такое? Чай. Какой чай? Иван-чай. Заинтересовало тоже, для себя решили сделать», — поделился Сергей Русин.

Сырье для своего небольшого производства Сергей собирает в лесу. Затем идут процессы сушки, скручивания, нарезки и обжарки. Сейчас спать приходится предпринимателю лишь в редкие перерывы и прямо у цеха, где должна быть постоянная температура. Поэтому посреди ночи приходится вставать и подкидывать дрова в печь. Фермер признается, раньше и не думал, что производство травяного сбора действительно такой сложный процесс.

«Я раньше понятия не имел, как он должен выглядеть, какой запах должен быть, какое свойство. Только потом узнал, что аромат у него приятный, фруктово-грушевый», — рассказывает предприниматель.

Изготовление чая Сергей считает семейным делом. Большую часть работы фермер выполняет с супругой. А в сборе Иван-чая участвуют и дети. Старшему сыну Владу в этом году поступать в университет. И Сергей Русин признается, что из доходов, полученных от чая, будет оплачена учеба. Ведь сейчас это основной доход семьи.

По их подсчетам, в этом сезоне Сергей продаст 200 килограммов чая. И сможет заработать около 500 тысяч рублей. Еще несколько лет назад Сергей не мог и мечтать о таком заработке. А соседи затею называли ерундой.

«Не воспринимали всерьез меня, скажем так. Предлагали заняться серьезным делом, найти себе работу где-нибудь. Устроиться куда-нибудь на должность. Но я уже понял, что такое быть свободным», — отмечает Сергей Русин.

Свое маленькое чайное дело Сергей Русин намерен расширять. В следующем году предприниматель планирует автоматизировать производство и увеличить объемы. Фермер отмечает, что если есть большое желание, то заработать миллион можно даже на сорняках.