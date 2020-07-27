Миассца обвинили в добыче и продаже скального грунта на девять миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство».

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В Миассе СО ОМВД России было возбуждено уголовное дело по факту добычи и продажи скального грунта предпринимателем, не имеющим на это соответствующего разрешения.

На карьере по улице Щукина местный житель с помощью спецтехники добывал грунт скальной породы, после чего продавал его. За время незаконной работы на карьере и последующей продажи, мужчина заработал более девяти миллионов рублей.

«Следователями совместно с оперативниками подразделения уголовного розыска при силовой поддержке сотрудников ОМОН регионального Управления Росгвардии проведены обыски по адресу проживания миассца, а также по месту расположения его производственного помещения и складирования скального грунта. В ходе мероприятий изъяты документация, оргтехника и образцы грунта», — сообщил сайту «Первый областной» врио начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Челябинской области Григорий Макеев.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия. Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.