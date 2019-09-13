Заселение дольщиков «Гринфлайта» под угрозой

Об этом сообщили в соцсетях дольщики «Академ Riverside».

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Компания «Трест Магнитострой», которая достраивает дома «Гринфлайта», может приостановить работы. В группе микрорайона «Академ Riverside» подписчики объясняют, что суд якобы отобрал у застройщика участок возле ледовой арены «Трактор». Деньги от продажи этой земли планировалось направить на достройку долевых домов.

«Активы уходят, а обязательства перед дольщиками продолжают оставаться не выполненными. Бизнес-модель, по которой обманутые дольщики должны были сменить свой статус на владельцев квартир, разрушена. Замены квартир, которые велись в рамках достигнутых договоренностей, прекращены», — сообщают в официальной группе «Академ Riverside».

Калининский районный суд признал владельцем участка возле ледовой арены «Трактор» Игоря Макарова. Оказалось, что восемь лет назад он купил у некого Беленького И. В. земельный участок «микрорайон 29». Но официально переход в собственность стороны не зарегистрировали, заключив лишь договор купли-продажи.

Однако в 2014 году тот же И. В. Беленький заключает договор с компанией «Челябстройзакзчик» и уже регистрирует договор официально. В течение следующих лет этот участок разделяют между третьими лицами: компания ООО СК «Каскад» построила дом, ООО «Гринфлайт», обязанности которой теперь исполняет «Трест Магнитострой», также осуществил проектирование жилых домов, получил разрешения на строительство, заключил договоры долевого участия в строительстве двух многоквартирных домов.

Спустя время Макаров решает официально зарегистрировать участок, но получает отказ. После обращается в Калининский районный суд и выигрывает дело.

«Нас вообще пригласили третьей стороной. Решение стало полной неожиданностью. Мало того, что пострадали дольщики, но еще компания „Каскад“, которая построила там том участке дом. На них наложен арест, и они ничего не могут сделать», — объяснил Кирилл Кочкин, начальник отдела реализации недвижимости и маркетинга компании-застройщика «Трест Магнитострой».

Компания «Трест Магнитострой» планирует обжаловать решение суда. Застройщик соберет дольщиков, чтобы рассказать им все подробности. Собрание пройдет в актовом зале администрации Калининского района 17 сентября в 18-00.

Строительство микрорайона «Академ Riverside» заморозили несколько лет назад, у застройщика «Гринфлайт» закончились средства. Правительство области нашло инвестора. «Трест Магнитострой» взялся доделать дома, чтобы дольщики смогли получить квартиры. Большая часть семей уже встретила новоселье.