Региональный Фонд помощи дольщикам выбрал объекты, с которых начнет строительство

Это будут жилые комплексы «Княжеский» и «Град».

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Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства был учрежден в Челябинской области. Благодаря созданию подобных структур, в России планируют решить проблему обманутых дольщиков. Южный Урал стал одним из первых регионов, где появилась подобная организация.

«Региональный Фонд помощи дольщикам зарегистрирован, там назначен директор — Виталий Васильев. Фонд уже начал работу — активное взаимодействие происходит с федеральным фондом Дом.рф. Принято решение об объектах, с которых начнётся работа по достройке — это жилые комплексы „Княжеский“ на улице Братьев Кашириных и „Град“ на улице Доватора. Это самые давние долгострои, кроме этого по обоим домам уже введена процедура банкротства», — прокомментировал ситуацию заместитель губернатора Сергей Шаль.

Достраивать дома будут за счет областного бюджета и средств федерального фонда Дом.рф. Всего на эти цели направлено более 222 миллионов рублей. Из них 19% — из бюджета Челябинской области, остальное — средства Дом.рф. Правительство области уже направило запрос на получение финансирования.

После того, как придет подтверждение, фонд подаст в суд исковые заявления, чтобы запустить процедуру смены застройщиков. Это позволит приступить к завершающему этапу — строительству домов.

Также на рабочей группе по решению проблем пострадавших дольщиков разобрали ситуацию с домами в комплексе «Яркая жизнь». Квартиры в доме № 8 скоро будут сдавать владельцам. По остальным трем домам вопрос решается региональным фондом: иски на банкротство компаний уже были поданы. Как только сменятся застройщики, можно будет начать строительство. Также решается вопрос с банкротством группы компаний «Серебряный ключ».

Банкротом была признана строительная компания «Радуга». После того, как компания будет признана банкротом, можно будет приступить к достройке домов. В компании «Речелстрой» введена процедура банкротства и завершение строительства СК «Западный луч» ведёт за счёт собственных средств. В микрорайоне «Академ Риверсайд» проблема пострадавших дольщиков решится до конца этого года.