/ Дольщики «Яркой жизни» вышли на пикет возле здания Министерства строительства области

Митингующие требовали поскорее найти инвестора для достройки домов.

Дольщики «Яркой жизни» сегодня, 18 февраля, вышли на пикет. Люди, которые уже долгое время не могут въехать в купленные квартиры, собрались возле здания Министерства строительства Челябинской области. В руках у них были плакаты с требованием скорее найти инвестора для достройки домов.

Как рассказал сайту «Первый областной» одна из активисток, Юлия Патрушева, свою квартиру она ждет с 2016 года. В планах была покупка дома как раз к рождению ребенка, однако уже третий год семья Патрушевых не может въехать в купленную квартиру.

Дом был на высокой стадии готовности, то есть стояла коробка, был окрашен, застеклен. С 2016 года до сих пор ждем. Брали частично ипотеку, частично наличку. Квартира небольшой площади, 47 квадратов. Потратили просто на выплату процентов по ипотеке сверху стоимости квартиры около 400 тысяч. Стоимость квартиры — 1.5 миллиона. Пока есть возможность, где жить, но есть другие, кто и снимает, и платит ипотеку. На встречах говорят одно и тоже. На рабочие группы я хожу постоянно. Говорят, ищут инвесторов, нет документов, чтобы потенциальный инвестор мог сделать расчеты. По дорожной карте назвали сроки нашего дома — первый квартал 20-го года. — рассказала сайту «Первый областной» дольщица седьмого дома жилого комплекса «Яркая жизнь» Юлия Патрушева.

Как отметили в министерстве строительства области, пока что нельзя ответить на самый популярный вопрос дольщиков о поиске нового застройщика. По словам министра строительства региона Виктора Тупикина, сейчас все вопросы, связанные с «Яркой жизнь», решаются в юридической плоскости.

Понятно, что та работу, которую мы проводим с застройщиком, сегодня не афишируется, потому что нет официальных заключений. Работа идет в юридической плоскости с прошлого года, потому что 4 дома «Яркой жизни» довольно одинаковы. Это и по 3-му дому, по результатам проверки, которую минстрой провел еще в позапрошлом году, уголовное дело, и было привлечение и задержание Чурбакова. По двум домам, 6 и 7 аффиллирована фамилия Дудин, и он находится в розыске международном. Его нет в России, соответственно, нет документов, нет информации, и очень сложно работать, и еще в прошлом году было принято решение, что работать с этой темой можно, только введя в установленном порядке процедуру банкротства. И когда появляется на этой компании конкурсный управляющий, с ним можно работать. Эта процедура, на мой взгляд, единственно возможная. — сказал сайту «Первый областной» министр строительства Челябинской области Виктор Тупикин.

Не остались без внимания и слова губернатора Челябинской области Бориса Дубровского о том, что дома «Яркой жизни» будут достроены в 2021 году. Как отметил Виктор Тупикин, это вполне реальные сроки, особенно если в 2019 году удастся провести процедуру банкротства.