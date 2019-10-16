Обманутые дольщики смогут получать компенсации из фонда помощи

Деньги будут выплачивать в случае, если достраивать жилье не будут.

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Закон о выплате компенсации членам жилищно-строительных кооперативов, созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков, приняла Государственная дума РФ. Инициативу одобрили в трех чтениях и единогласно поддержали представители всех фракций.

Для жителей Челябинской области данный закон значит очень много — своего жилья дожидаются почти четыре тысячи жителей региона. На данный момент в области недостроено 56 домов, владельцы квартир в которых участвовали в долевом строительстве.

Ранее, для того, чтобы помочь южноуральцам, оказавшимся в столь затруднительной ситуации, в Челябинской области начал функционировать Фонд защиты прав дольщиков. После того, как первоначальный застройщик признается банкротом, у фонда появляется возможность закончить строительство.

«Челябинская область стала пилотным регионом, где начал работу Фонд защиты прав дольщиков, с его помощью уже в ближайшие годы будут достроены 29 проблемных домов. Сейчас мы создали еще один инструмент, согласно которому, обманутые дольщики-члены ЖСК смогут получить не только поддержку в виде государственного финансирования достройки проблемных объектов, но и в виде компенсации стоимости жилья, если достройка объекта будет признана нецелесообразной», — прокомментировал ситуацию депутат Государственной Думы РФ Владимир Бурматов.

Распространяться закон будет на все ЖСК, вне зависимости от того, когда они были созданы. Выплачивать средства членам будет Фонд помощи обманутым дольщикам. Сумма выплаты будет зависеть от рыночной стоимости жилья, но не опустится ниже суммы пая и дополнительных платежей, которые уже оплатили обманутые дольщики.