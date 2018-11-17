/ Дмитрий Кобылкин провел в Челябинске заседание по направлению «Экология»

Челябинская область приступает к реализацию одноименного проекта.

16 ноября в Челябинске прошло заседание рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Экология». Проводил его министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. На повестке дня стояли предложения, которые вынесет губернатор Челябинской области на Госсовет под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина в конце ноября 2018 года.

Напрямую работая с федеральными коллегами, мы вырабатываем конкретные решения, которые позволят приступить к реализации «майского указа» Президента РФ в части экологических проектов. Там много моментов, где требуются решения с участием федеральных органов власти, в наших интересах все эти моменты отработать как можно быстрее, чтобы затем начать практический этап. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Челябинская область начала работу над национальным проектом «Экология» одна из первых. На данный момент в регионе уже реализуются несколько важных программ: закрыта свалка в Челябинске и идет подготовка к её рекультивации; закончился первый этап работ по очищению реки Сак-Элга; возможно снижение на 50% транспортного налога для автомобилистов, использующих газ.

На заседании Борис Дубровский сделал акцент на программе по новому обращению с отходами и реализацию проекта «Создание объектов обращения с твердыми коммунальными отходами».