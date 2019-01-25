/ 14 миллиардов рублей направлено на решение экологических вопросов региона

Большая часть бюджета пойдет на очищение атмосферного воздуха в Челябинске.

На улучшение экологии в Челябинской области направили 14 миллиардов рублей из федерального бюджета. Как подчеркнул депутат Госдумы Владимир Бурматов, большая часть средств пойдет на очищение атмосферного воздуха в Челябинске.

Мы должны выполнить указ президента — снять как минимум 20% негативного эффекта на окружающую среду. Так, например, на рекультивацию городской свалки заложено 2 миллиардов рублей, 500 миллионов из них мы должны получить на планирование и дегазацию. Именно свалочный газ вызывает горение и тление мусора, убрать его необходимо до проведения саммитов ШОС и БРИКС. Также важно удалить жидкие фракции, которые есть внутри, поскольку есть угроза, что это может уйти в грунтовые воды или в реку. — подчеркнул Владимир Бурматов.

До 2021 года на улучшение атмосферного воздуха планируют потратить 60 миллиардов рублей. К тому же, сейчас идет обсуждение законопроекта о квотировании выбросов, созданного по инициативе главы региона.

Отметим, что, по мнению Владимира Бурматова, результаты работы (при условии реализации проектов за 4 года) будут заметны каждому.