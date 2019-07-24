Алексей Текслер пообещал южноуральцам новый ФОК

Глава региона намерен поддерживать спортивное будущее Челябинской области.

Вчера, 23 июля, во время очередной время рабочей поездки по области глава региона посетил районный дом культуры в Нязепетровске. Там Алексей Текслер познакомился с творчеством юных жителей, а также сфотографировался с детьми и получил подарок от одного из ребят — картину. Глава Челябинской области внимательно изучил работу ДК и узнал у воспитанников, комфортно ли им заниматься в этом здании. С одним из школьников у Алексея Текслера завязался интересный диалог.

«А Вы нам бассейн достроите?», — бойко поинтересовался инициативный мальчишка.

Алексей Текслер не растерялся и ответил, что непременно поможет юным пловцам. Новость о скором запуске нового бассейна в Нязепетровске вызвала непомерную радость у задавшего вопрос мальчика и других ребят.

Однако жителей города ждал и другой сюрприз. Уже в конце поездки, во время встречи с жителями города, Алексей Текслер поручил построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом главу региона попросил мальчик по имени Булат, которому негде заниматься спортом.