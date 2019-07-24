Вчера, 23 июля, во время очередной время рабочей поездки по области глава региона посетил районный дом культуры в Нязепетровске. Там Алексей Текслер познакомился с творчеством юных жителей, а также сфотографировался с детьми и получил подарок от одного из ребят — картину. Глава Челябинской области внимательно изучил работу ДК и узнал у воспитанников, комфортно ли им заниматься в этом здании. С одним из школьников у Алексея Текслера завязался интересный диалог.
«А Вы нам бассейн достроите?», — бойко поинтересовался инициативный мальчишка.
Алексей Текслер не растерялся и ответил, что непременно поможет юным пловцам. Новость о скором запуске нового бассейна в Нязепетровске вызвала непомерную радость у задавшего вопрос мальчика и других ребят.
Однако жителей города ждал и другой сюрприз. Уже в конце поездки, во время встречи с жителями города, Алексей Текслер поручил построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом главу региона попросил мальчик по имени Булат, которому негде заниматься спортом.