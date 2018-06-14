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Правительство РФ готовится приступить к обсуждению пенсионной реформы

Заседание пройдет 14 июня.
сегодня в 08:45
  |  Общество

Сегодня, 14 июня, Правительство Российской Федерации начнет рассмотрение законопроекта о повышении пенсионного возраста. Поправки могут обсудить в первом чтении в течение лета, а к сентябрю перейти ко второму чтению. В планах — повышение возраста выхода на пенсию до 65 для мужчин и 63 лет для женщин. Однако не исключен и более плавный вариант.

На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». — говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Напомним, сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55. Повышение этого порода обсуждается в правительстве давно. Владимир Путин в ходе горячей линии заверил, что его ключевая задача — значительное повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров.

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Комментарии

santana
11:25, 14.06.2018
ну если учесть что настоящая фамилия председателя правительства давид ааронович мендель!! все понятно... РОССИЯ. закон должны принять во благо наших пенсионеров,,,,,,

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