Бюджетникам России проиндексируют зарплаты

Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

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Зарплаты российским бюджетникам проиндексируют с октября. Соответствующее распоряжение сегодня, 7 сентября, подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщают РИА Новости. Согласно документу, работникам федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений проиндексируют заработную плату на 3%.



«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений»,— сообщают РИА Новости со ссылкой на распоряжение.

Также индексация коснется работников федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей. Отметим, что согласно трудовому законодательству России указывается, зарплаты в России индексируются регулярно, что связано с ростом потребительских цен.