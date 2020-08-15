47-летний мужчина умер от коронавируса в Челябинской области

Всего за сутки умерло 4 человека с инфекцией.

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На утро 15 августа в Челябинской области официально зафиксирован 13221 случай заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки тесты показали 79 положительных результатов у южноуральцев. Подробнее сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«На сегодняшний день в больницах челябинской области находятся 3416 человек. Они получают всё необходимое лечение. Их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также по звонкам, поступающим на горячую линию Минздрава»,— сообщили в ведомстве.

9460 человек выздоровели с начала пандемии коронавируса, 246 из них — за последние сутки. 42 пациента с COVID-19 переведены в инфекционные отделения больниц других регионов. Всего скончалось 302 пациента с коронавирусом.

«За последние сутки умерло 4 человека: от коронавируса — пациент, 47 лет. От других причин: атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациентка, 85 лет; атеросклеротический аортальный стеноз, гипертрофия миокарда (ковид сопутствующий) — пациент, 83 года; сахарный диабет, постинфарктный кардиосклероз (ковид сопутствующий) — пациент, 63 года»,— добавили в министерстве здравоохранения области.

Всего методами ИФА и ПЦР в регионе проведено 449 859 тестов. 3495 исследований провели за последние сутки.