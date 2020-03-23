Заседание оперативного штаба по коронавирусу в Челябинске состоится в прямом эфире

К трансляции смогут присоединиться все желающие.

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В Челябинске состоится заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории города. В городской администрации соберутся представители различных ведомств, чтобы обсудить текущую обстановку в городе. Также в рамках заседания рассмотрят вопросы о том, какие профилактические меры уже были приняты и какие еще предстоит принять.

Присоединиться к заседанию сможет любой желающий, онлайн-трансляция начнется сегодня, 23 марта, в 14:00. Посмотреть ее можно на сайте 1obl.tv и социальных сетях «Первого областного».