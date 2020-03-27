Минтруда разъяснило, как будет оплачена нерабочая неделя

Условия прописаны в Указе президента.

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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объяснили, как работодатели оплатят предстоящую нерабочую неделю. Напомним, что о продленных выходных заявил в своем обращении к россиянам Владимир Путин. Таким образом, нерабочие дни начнутся 28 марта, а закончатся 5 апреля.

Работать в дни, когда большинство россиян будут сидеть дома, придется сотрудникам компаний, обеспечивающих жизнедеятельность, сотрудникам продовольственных магазинов, аптек, медицинским работникам, полицейским и многим другим. Работодателей интересовало, как оплачивать работу в данные дни.

«Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере», — сообщили в Минтруда РФ.

Кроме того, если сотрудник находится в отпуске на время нерабочей недели, перенос отпуска оформляться не должен, так как эти дни не включаются в отпуск.

Напомним, что нерабочая неделя существует для того, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции. Россиян просят оставаться дома, минимизировать контакты и выходить из дома только по острой необходимости.