Молодежь игнорирует карантинные меры в Челябинске

Власти Челябинской области планируют отключить интернет в ТРК.

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В Челябинской области власти планируют принимать меры для того, чтобы дети и подростки во время карантинных мероприятий не собирались в крупных торгово-развлекательных комплексах. О том, как правительство собирается бороться с распространением коронавирусной инфекции рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Я вчера заехала в ТРК, увидела там колоссальное количество молодежи. Все студенты, которые должны находиться на дистанционном обучении, гуляли в ТРК. Будут приняты меры, скорее всего, будет отключен интернет трафик на ТРК, потому что подключение к WI-FI как место притяжения будет ограничено», — подчеркнула первый заместитель губернатора.

Ирина Гехт отметила, что дистанционное обучение — это время для самообразования, выполнения заданий, которые дают в вузах и школах. Для того, чтобы подростки и студенты не собирались в торговых комплексах, могут принять и серьезные ограничительные меры, которые будут оправданы в рамках сложившейся ситуации.