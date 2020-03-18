Заседание оперативного штаба по коронавирусной ситуации состоится сегодня в Челябинске

«Первый областной» проведёт онлайн-трансляцию совещания.

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Сегодня, 18 марта, состоится заседание оперативного штаба Челябинской области по ситуации с коронавирусной инфекцией Covid-19. Под председательством губернатора Алексея Текслера состоится обсуждение мер, необходимых для контроля над данной санитарно-эпидемиологической ситуацией. Отметим, что в нескольких регионах уже введён режим повышенной готовности.

«Первый областной» проведёт для вас видео- и текстовую трансляции совещания, на котором будет обсужден ряд животрепещущих вопросов.

Начало заседания оперативного штаба в 14:00.