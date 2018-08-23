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/ Защиту медицинских приборов от хакеров представили на IT-форуме

Защиту медицинских приборов от хакеров представили на IT-форуме

Разработчики со всей России приехали на мероприятие.
сегодня в 16:43
  |  Общество

Защиту от хакерских атак представили на информационном форуме в Челябинске. Именно она спасает автомобили, банковские счета, медицинские приборы от внешнего вторжения. Ведь хакеры могут даже остановить работу аппарата ИВЛ. Или заставить какое-нибудь устройство атаковать большую корпорацию.

Сегодня актуальны DDoS-атаки, когда много устройств с доступом к Интернету начинают атаковать сервера, например, какого-то завода. Это действительно ведет к критичным последствиям. Может упасть структура предприятия. У нас существует защита от таких атак. Круглосуточно мониторим идущий в сторону клиента трафик. Если происходит аномалия, включается фильтр и идет оповещение клиенту, что возможна хакерская атака, нацеленная на получение доступа к информационной системе. — рассказала сайту «Первый областной» представитель «Ростелекома» Елена Лукашина.

Форум «Информационное общество-2018: цифровое развитие региона» пройдет в Челябинске 23 и 24 августа. Форум проходит уже в 8 раз.

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