/ Важность региональной медицины отметил Борис Дубровский

Губернатор озвучил итоги четырехлетней работы в сфере здравоохранения.

О важности высокотехнологичной медицинской помощи на аппаратном совещании отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Глава региона рассказал о реализации проектов в сфере здравоохранения за период с 2014 по 2018 год.

Цель всех преобразований в системе здравоохранения — сделать высокотехнологичную помощь доступной для людей во всех частях региона, включая отдаленные села. Для этого необходимо создавать специализированные центры, оснащенные современным оборудованием. Главный и самый ожидаемый нами эффект от вложенных инвестиций — увеличение продолжительности жизни южноуральцев. — подчеркнул Борис Дубровский.

Кроме того, Борис Дубровский поставил задачу сделать больницы и поликлиники области высокотехнологичными и современными для оказания медицинской помощи.

В Челябинске в строй ввели несколько важных объектов — Областной перинатальный центр и новую поликлинику областного онкодиспансера. Также после реконструкции открылась поликлиника Областной клинической больницы, а Областная детская больница получила новый корпус с высококлассным медицинским оборудованием.

Отметим, Правительством Челябинской области была проведена большая работа в муниципалитетах. Например, на базе районной больнице в Варне и при городской больнице имени Силаева в Кыштыме открыты первичные сосудистые отделения, благодаря чему удалось спасти десятки жизней людей с острым коронарным синдромом. В городской больнице № 3 в Миассе и областной больницы в Троицке организованы региональные сосудистые центры для пациентов с этой опасной патологией.