/ 25 тысяч штрафа получил 19-летний хакер из Челябинска за создание вредоносной программы

Преступление было раскрыто сотрудниками УФСБ по Челябинской области.

19-летний челябинец пытался украсть чужие данные через интернет, но был пойман. Молодой человек создал специальную программу, которая открывала доступ к закрытой информации. Однако действия хакера были вовремя пресечены сотрудниками УФСБ по Челябинской области. Отмечается, что парень был частью международной хакерской группировки.

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли преступную деятельность международной хакерской группы, специализирующейся на разработке вредоносного программного обеспечения для несанкционированного копирования компьютерной информации и преодоления средств защиты систем кредитных организаций, социальных сетей, почтовых сервисов (PayPal, QIWI, Twitter, Instagram, Вконтакте, Mail.ru, Yandex и др.). В составе этой группе установлен житель столицы Южного Урала. По месту его проживания проведены следственно-оперативные действия. Изъята электронно-вычислительная техника, содержащая следы преступления. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ведомства.

Как установил суд, на счету молодого человек — 5 эпизодов, однако потерпевших нет. В отношении хакера было возбуждено уголовное дело по статьям «Создание и распространение вредоносных компьютерных программ» и «неправомерный доступ к информации». Материального ущерба киберпреступник не нанес, поэтому отделался лишь штрафом в 25 тысяч рублей. Но приговор суда можно обжаловать.