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/ Об успешной поддержке молодых предпринимателей рассказал Борис Дубровский

Об успешной поддержке молодых предпринимателей рассказал Борис Дубровский

На текущий момент на Южном Урале работают 2,6 тысяч IT-компаний.
сегодня в 14:25
  |  Общество

На прошедшем в эту среду, 20 февраля, Послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин отметил формирование огромного спроса на высоктехнологичную продукцию. Как подчеркнул глава государства, сейчас время для смелых инициатив, а в России уже есть примеры успешных компаний, и сейчас нужно, чтобы их было еще больше.

На территории Челябинской области работают 2,6 тысяч IT-компаний, а за прошедший год их количество выросло на 132. По решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, инновационным компаниям на Южном Урале предоставляется целый ряд льгот.

Регистрация в реестре Минкомсвязи позволяет сегодня IТ-компаниям области, у которых 90% доходов поступает от разработки программного обеспечения (ПО), претендовать на целый ряд налоговых льгот. Это пониженная ставка налога на прибыль (13,5%), нулевая ставка налога на имущество. В 2017 году льготами по налогу на прибыль воспользовались несколько организаций на общую сумму более 22,5 млн рублей. Мы работу по поддержке бизнеса продолжим в текущем году. — подчеркнул Борис Дубровский.

Кроме этого, по словам губернатора, в регионе получают поддержку высокотехнологичные, инновационные предприятия и цифровой бизнес. В качестве примера — центр бизнес-инкубирования, работающий уже 11 лет и входящий в структуру «Территории бизнеса».

Здесь начинают предпринимательскую деятельность, в том числе IT-стартапы. Для начинающих предпринимателей создаются благоприятные условия. Они получают оборудованные офисы на льготных условиях, бесплатную консультационную и образовательную поддержку. — отметил Борис Дубровский.

Инициативы правительства оценивают и сами стартаперы. Как признался один из выпускников бизнес-инкубатора, руководитель компании «Antida software» Степан Родионов, в самом начале многие предприятия сталкиваются с такими трудностями, как отсутствие прибыли и потребность в офисе, а бизнес-инкубатор помогает сделать жизнь молодых бизнесменов проще.

Мне повезло, я узнал про бизнес-инкубатор и стал его резидентом. Помимо недорогого оборудованного офиса я получил еще и бесплатные консультации, тренинги и семинары. Сейчас моя компания уже выросла, арендовала офис в центре города, увеличила штат и направления деятельности, нашла клиентов не только в России, но и за ее пределами. — рассказал выпускник бизнес-инкубатора, руководитель компании «Antida software» Степан Родионов.

Кроме центра бизнес-инкубирования в Челябинской области действуют и другие программы поддержки. Так в «Территории Бизнеса» можно получить поручительство по банковским кредитам по льготной ставке — 0,5%, взять микрозайм по программе «Старт», пройти обучение по интересующему направлению и проконсультироваться по вопросам ведения предпринимательской деятельности. В 2019 году к действующим инструментам поддержки добавится еще один — «Коворкинг — Территория Бизнеса», где одним из приоритетных направлений деятельности будет IT-сфера.

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