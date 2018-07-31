/ Борьбу с пожарами и подтоплениями обсудят в правительстве

Заседание пройдет в режиме онлайн.

Поручения Президента Владимира Путина и как они выполняются на Южном Урале, обсудят сегодня министры и губернатор. Борис Дубровский выслушает несколько докладов, посвященных разным аспектам развития области. Первым доложит министр общественной безопасности Евгений Савченко.

Он доложит об оснащении противопожарных служб современной техникой, аварийно-спасательным оборудованием и экипировкой, а также о развитии добровольной пожарной охраны в труднодоступных населенных пунктах. Министр экологии Сергей Лихачев отчитается, как в области выполняется поручение главы государства по определению зон затопления и подтопления на территориях субъектов Российской Федерации. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Следить за ходом заседания правительства можно будет на сайте 1obl.tv. Транслировать будут всю открытую часть мероприятия.

Начало в 10:00. Заседание правительства состоится 31 июля.