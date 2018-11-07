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/ Зарплаты врачей Челябинской области выросли

Зарплаты врачей Челябинской области выросли

Свежие данные привели в министерстве здравоохранения.
сегодня в 17:23
  |  Общество

Средняя заработная плата врачей в Челябинской области с 2014 года увеличилась с 42 тысяч рублей до 55 тысяч. Кроме того, по данным министерства здравоохранения региона, за первое полугодие 2018 года зарплата врачей составила 62.5 тысячи рублей.

Повышение заработной платы сотрудников здравоохранения связано в первую очередь с майским указом президента России Владимира Путина «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Врачи и работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги получают 200,0% от средней заработной платы по Челябинской области или 60 868,0 рублей. Средний и младший медицинский персонал — 100,0% или 30 434,0 рубля. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Кроме этого, в региональном Минздраве отметили, что на Южном Урале в 2018 году выполнены все рекомендуемые показатели за отчетный период с января по сентябрь, а фактический размер оплаты работников здравоохранения составляет 62.5 тысячи рублей для врачей, 31 тысячу для среднего и 30 тысяч для младшего медицинских персоналов.

Также отметим, что в регионе действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Участники программ получают единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров. С 2012 года программе «Земский доктор» трудоустроены 566 специалистов. «Земский фельдшер» же начал действовать с прошлого года, и с помощью данной программы удалось трудоустроить 25 фельдшеров.

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Комментарии

ccfurer
20:29, 07.11.2018
Где деньги, Зин? Где эти деньги?

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