/ Зарплаты руководителям и опытным сотрудникам увеличились в России

Эксперты связывают это с дефицитом квалифицированных работников.

В 2018 году в России росли зарплаты руководителей и работников с большим стажем. Об этом гласит статистика hh.ru, с которым ознакомились «Известия»

Так, доходы начинающих специалистов либо не менялись вовсе, либо падали. Самый большой рост зафиксирован в образовательной и нефтегазовой областях, а также в сфере информационных технологий. Финансовую поддержку начинающим сотрудникам оказывали лишь в нефтегазовой отрасли, в сфере юриспруденции и здравоохранения.

По мнению экспертов, спрос на работников высокой квалификации связан в первую очередь с дефицитом таких работников на рынке труда и активным внедрением новых технологий. Эксперты также отмечают, что труд сотрудников сферы IT и нефтяной сферы будет и дальше хорошо оплачиваться.

При этом специалисты прогнозируют замедление темпа роста зарплат уже в следующем году. Исключение составят риск-менеджеры и специалисты в области программного обеспечения.