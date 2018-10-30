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/ Зарплата и экономика моногородов выросли в регионе за 4 года

Зарплата и экономика моногородов выросли в регионе за 4 года

Челябинская область показала результат в Национальном рейтинге инвестклимата.
сегодня в 12:42
  |  Общество

Экономика региона не просто укрепилась, но выросла за последние четыре года. Челябинская область показывает отличный результат как участник Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов РФ. На Южном Урале сократились сроки постановки земельных участков на кадастровый учет — до 18 дней, выдачи разрешений на строительство — до 79 дней, подключения к сетям электроснабжения — до 20 дней. Самое важное для населения — за четырехлетний период выросла зарплата. Теперь средний ее уровень — 34 852 рубля.

Растет также экономика южноуральских моногородов, помогает этому статус ТОСЭР.

Режимы ТОСЭР были созданы для того, чтобы дать толчок к развитию территорий. Муниципальные образования должны развиваться опережающими темпами с максимальным использованием компетенций, которые у них есть. Говоря о компетенциях, мы имеем в виду людей, проживающих в этих городах. Раньше головные предприятия там формировали загруженность населения. С появлением ТОСЭР нам нужны новые, инновационные решения. Со своей стороны, мы сделаем все для этого. — рассказал Борис Дубровский.

Также в регионе активно поддерживается бизнес. Действует возвратный механизм, по которому деньги приходят в бюджет, их используют для помощи другим предпринимателям. Количество получателей господдержки выросло аж в 10 раз. Кроме того, помощь оказывает «Территория бизнеса» — МФЦ для предпринимателей.

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