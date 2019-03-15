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/ Средняя зарплата южноуральцев вырастет на 5%

Средняя зарплата южноуральцев вырастет на 5%

Положительная динамика сохраняется с 2018 года.
сегодня в 15:45
  |  Общество

Средняя зарплата работников в Челябинской области сохранилась на высоком уровне в 2018 году. В этом направлении также наблюдается положительная динамика. В среднем южноуральцы получают 34 980 рублей, что выше уровня 2017 года на 8,8%. Самой высокооплачиваемой, традиционно, остается финансовая и страховая деятельность (49 тысяч) и промышленная сфера (38 тысяч рублей).

Размер зарплаты увеличился, потому что в Челябинской области выполняются майские указы Владимира Путина. Президент поручил повысить оклад работников бюджетной сферы. Кроме того, МРОТ довели до прожиточного минимума.

Росту заработной платы способствовало доведение МРОТ до величины прожиточного минимума: с 1 января 2018 года рост составил 20,9%, с 1 мая 2018 года — 17,6%. Положительное действие оказала индексация заработной платы прочим категориям работников бюджетной сферы с 1 января 2018 года на 4%. — рассказали сайту «Первый областной» эксперты.

Отметим, что в 2019 году прогнозируют рост средней зарплаты еще на 5%, то есть до 36 595 рублей.

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