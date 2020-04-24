Банк России снизил ключевую ставку на 0,5%

На данный момент ключевая ставка — 5,5%.

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Банк России сообщил о том, что снизил ключевую ставку еще на 0,5%. Об этом сообщил начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов, отмечая, что с последнего заседания совета директоров в марте, ситуация значительно изменилась.

«Банк России 24 апреля на заседании совета директоров снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта до 5,5%. Для борьбы с пандемией коронавируса были приняты значительные ограничительные меры в мире, в РФ, это негативно отразилось на экономической активности. В целом, это создает и сильные дезинфляционные влияния на динамику цен со стороны совокупного спроса. Поэтому Банк России, снижая процентную ставку, прежде всего стремится снизить влияние негативных эффектов от сжатия спроса в условиях распространения коронавирусной инфекции», — подчеркнул Рустэм Марданов.

Снижение ключевой ставки важно для регионов Урала.

«Это важно для того, чтобы реструктуризация задолженности, прежде всего для малых и средних предприятий, происходила на более выгодных условиях. Мы также надеемся, что это повысит участие региональных банков в уже объявленных программах поддержки, в том числе и льготной ипотеки. В этих условиях понадобятся увеличение заимствований бюджетами субъектов РФ, снижение процентной ставки делает эти заимствования более дешевыми», — заметил Рустэм Марданов.

Банк России допускает, что в зависимости от обстановки, не исключено дальнейшее снижение ключевой ставки.