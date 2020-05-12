Работодатели в Челябинской области должны оплачивать сотрудникам нерабочие дни

Об этом напомнил вице-губернатор Виктор Мамин.

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Заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин объяснил, как должны функционировать предприятия и компании, деятельность которых попадает под запрет из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«Любое юрлицо продолжало действовать, хотя бы для того, чтобы начислять и выплачивать заработную плату, чтобы поддерживать системы обеспечения. Вопрос в том, что те виды деятельности, которые попали под запрещение, они также не осуществляются. Но организации могли и многие перестроили свою деятельность, чтобы соответствовать новым ограничениям. Те, у кого прекратили работать торговые или общие залы, начали работать на доставку, на дистанционный формат. Не запрещалась деятельность организаций в целом», — подчеркнул вице-губернатор.

Кроме того, Виктор Мамин отметил, что работодатель должен оплачивать нерабочие дни сотрудников.

«То, что касается оплаты труда работников, по сути, если работодатель скажет, что сотрудник ему, в виду действующих ограничений, на рабочем месте сейчас не нужен и он может оставаться дома, тем не менее трудовые отношения не приостанавливаются, не прекращаются, человек не имеет возможности найти другую работу, поэтому это время ему должно быть оплачено. В соответствии с теми договоренностями и действующим законодательством, которое в настоящее время регулирует эти отношения», — подчеркнул заместитель губернатора.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил, что режим нерабочих дней в России завершается. В Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности и самоизоляции, предварительно до 31 мая.