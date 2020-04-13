Зарегистрироваться в Центре занятости населения теперь можно через портал «Работа в России»

Районные отделения ведомства перестанут принимать документы на электронную почту.

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Южноуральцы могут подать заявление в Центр занятости населения онлайн, не выходя из дома. Это возможно благодаря порталу «Работа в России», где происходит первичная регистрация граждан в качестве безработных. Для того, чтобы специалисты могли подобрать подходящую вакансию, необходимо выполнить ряд простых действий.

Первое, что необходимо — иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги. Инструкцию по активации можно прочитать здесь.

Далее необходимо зайти на портал «Работа в России», авторизовавшись через Госулуги. Нажав на ФИО, выберите «Оформление пособия по безработице», затем «Заявление о предоставлении гражданину государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы». Необходимо проверить корректность данных, указанных в личном кабинете Госуслуг. Если данные указаны верно, нужно заполнить все поля заявления, а после нажать кнопку «Отправить заявление».

Проверить статус заявления можно зайдя на портал «Работа в России», при изменении статуса заявления, возле иконки с изображением человека появится восклицательный знак.

Кроме того, напоминаем, что прием документов на электронные почты районные центры занятости больше не ведут. Дистанционно подать заявление можно только через портал «Работа в России».

Если у вас возникли технические сложности или нет возможности подать заявление дистанционно, то вы можете позвонить в Центр занятости, чтобы назначить время приема, для того, чтобы решить необходимые вопросы.

Гражданам, уже состоящим на регистрационном учете, не нужно подавать заявление на портале «Работа в России». Специалисты ведомства проведут обзвон по телефону, для того, чтобы подтвердить или снять с учета.