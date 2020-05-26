В рамках нацпроекта «Демография» мамы Челябинской области получают новую профессию

Услугой уже воспользовались более сотни женщин.

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В Челябинской области в рамках реализации национального проекта «Демография» более сотни мам получили новую профессию. В 2020 году субсидии на повышение квалификации и переобучение получат более 1000 женщин, уже на обучение направили 364 мамы, а 109 студентов завершили образовательную программу.

В данный момент в дистанционном режиме идет обучение женщин в декрете профессии «Специалист в сфере закупок». По направлению Челябинского центра занятости населения студентки смотрят видеозаписи уроков, просматривают презентации и проходят практические занятия.

«Мы изучаем законодательную базу, использование электронной подписи. Нас знакомят с самой актуальной информацией в сфере электронных торгов. После обучения мы будем себя чувствовать уверенно в своей профессии и сможем приступить к работе квалифицированными специалистами», — делится впечатлениями студентка.

Сдать экзамен и приступить к работе все мамы-студентки смогут уже в этом году.