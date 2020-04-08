Новое детское пособие будет выплачено родителям 57 тысяч маленьких южноуральцев

Выплаты семьям начнут осуществлять уже с 1 июня.

Послушать 00:00

С первого июня этого года в Челябинской области начнется выплата пособий семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Она будет установлена сразу на год и на каждого ребенка составит 5 тысяч 350 рублей 50 копеек — половина регионального прожиточного минимума.

При этом, начисление пособий будет осуществляться с первого января 2020 года. То есть после первого июня деньги придут сразу за все пять месяцев текущего года. А если три года ребенку исполнилось в период с января по июнь, то будет назначена доплата за время с момента достижения ребенком возраста 3 лет в 2020 году до назначения выплаты.

На такое пособие в регионе могут рассчитывать более 57 тысяч детей. И обязательным условием назначения пособия является доход, не превышающий величины прожиточного минимума — 10 336 рублей — при условии занятости родителей. Сведения о доходах будут дополнительно проверяться органами соцзащиты в рамках межведомственного взаимодействия.

«На реализацию проекта закона необходимо 3 миллиарда 673 тысячи рублей. Нашим согражданам не нужно приходить в управления социальной защиты населения лично. Для назначения пособия необходимо подать электронное заявление через Госуслуги, МФЦ или органы социальной защиты по месту жительства по электронной почте. Сотрудники УСЗН сами запросят всю необходимую информацию по доходу заявителей», — рассказала Ирина Буторина, министр соцотношений Челябинской области.

Отметим, данный выплата реализуется в рамках национального проекта «Демография», регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».